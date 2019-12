Ruby Ter | testimone | “Barbara Guerra minacciava Berlusconi con video”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Spuntano nuovi dettagli nel processoTer, che vede imputate 28 persone tra cui Silvio: stando ad un, quest’ultimo sarebbe stato minacciato con dei video da una delle ragazze implicate nei processi precedenti.Ter: i video diA fare queste affermazioni è stato Ivo Radaelli, uno tra coloro che avrebbero assistito alle serate a luci rosse. Costui ha fatto delle dichiarazioni in merito a Barbara, donna che per un certo lasso di tempo aveva abitato in provincia di Monza in una villa del valore di 800.00o euro. Secondo lui, nei momenti in cui si arrabbiava, avrebbe minacciato il Cavaliere di mostrare alla stampa dei video che lo ritraevano. Questo sarebbe avvenuto in particolare di fronte alle richieste di denaro. Nelle registrazioni lui sarebbe comparso in maglioncino o in canottiera, abbigliamento in cui mai, da esteta, ...

