Resident Evil 2 Remake si prepara a ricevere un aggiornamento a tema Resident Evil 3

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Qualche settimana fa, un fan diha scovato un nuovo e misterioso achievement, all'epoca è stato impossibile ricavarne qualche informazione in quanto non erano presenti immagini e descrizione.Oggi però il trofeo misterioso è stato svelato e come in molti sospettavano, si tratta di un riferimento all'attesissimodi3. Come ben saprete, il terzo capitolo è ambientato nello stesso arco temporale (più o meno) di2 e l'achievement in questione chiede al giocatore di recuperare la lettera lasciata a Raccoon City da Jill Valentine.Purtroppo al momento non abbiamo idea di come fare per sbloccare questo achievement, tuttavia siamo sicuri che molto presto saranno disponibili nuove informazioni.Leggi altro...

