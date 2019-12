Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – “Laannuale sullo stato deipubblici dell’agenzia per il controllo e la qualita’ deidi Roma, presentata questa mattina in Campidoglio, certifica in maniera definitiva ildellae della sua Giunta, dopo 3 anni e mezzo di amministrazione. Una raccolta differenziata ferma al palo, 1,65 milioni di corse soppresse in piu’, triplicate rispetto al 2015; voto medio aicimiteriali, in particolare riguardo a manutenzione e pulizie, in continua discesa dal 2015: sono solo alcuni dei dati drammatici pubblicati sulladell’Authority. Sono dati drammatici che, insieme al giudizio fortemente negativo espresso nello stesso report dai cittadini romani danno in maniera netta e inequivocabile l’immagine di una amministrazione immobile e inadeguata, incapace di risolvere i problemi- ma anche di ...

romadailynews : Relazione Servizi, Patanè: certificazione fallimento Raggi: #Roma – “La Relazione annuale… - summa57 : RT @rep_roma: Roma, la relazione sui servizi pubblici: 'Città è una discarica a cielo aperto. Bus, aumentano corse saltate' [aggiornamento… - romadailynews : Relazione Servizi Pubblici: cala gradimento servizio cimiteriale: #Roma – “Continua a… -