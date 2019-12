Napoli | Gattuso su Ancelotti | “Calcisticamente è un padre per me”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il neo mister Gennaro, non può non dedicare un momento per il confronto con l’allenatore uscente, Carlo, già allenatore di ringhio al Milan. Come hai gestito il caso con Carlo? “L’ho sentito stamattina – racconta– sono stati giorni non facili per me. Sapevo di dover affrontare chiarimenti con Carlo per la scelta. Maancora una volta si è dimostrato per me un papà calcisticamente parlando”. “Si è sempre messo a disposizione – continua il neo mister del– ed oggi ho avuto l’ennesima conferma”. “Non fate però i paragoni – precisa– è imparagonabile il suo curriculum. Io sono ancora giovane e devo dimostrare tanto, spero di fare almeno il 10% di quello che lui è riuscito a fare in carriera”. L'articolosu: ...

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -