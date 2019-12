Le future fabbriche di farmaci saranno nello spazio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricaretra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da Terra interventi complessi su una base lunare: scalda i motori la nuova economia legata a doppio filo alloche oggi a Roma ha presentato i suoi progettiNew Space Economy Expoforum 2019, organizzato da Fiera di Roma e Space Foundation. “Molte sostanze di interesse farmacologico, come gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravita’ possono offrire un miglioramento decisivo”, ha osservato Yossi Amin, direttore dell’azienda SpacePharma, specializzata nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale ...

AnsaScienza : #NewSpaceEconomy, mini satelliti future fabbriche di farmaci in orbita Aziende guardano al dopo @Space_Station, co… - CorriereQ : Mini satelliti future fabbriche di farmaci in orbita - emilzapa : @Marco_dreams Speriamo almeno che ci siano fabbriche di preservativi in Italia, prima che i legafasciosovranisti s… -