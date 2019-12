Ilva | ArcelorMittal annuncia 3 500 esuberi Il no delle sigle sindacali | Il governo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per 3.500 operai dell'exArcelor Mittal ha predisposto la cassa integrazione. La notizia giunge dopo la convocazioneorganizzazioni, a seguito dello spegnimento dell'Altoforno previsto per il prossimo 13 dicembre. Una comunicazione rigettata da FIM, Fiom e Uil che "chiederanno c

NicolaPorro : Si vota il #Mes e il #governo è appeso a #DiMaio, che fa il sovranista. La fattura con #Alpa inguaia #Conte, ma non… - BentivogliMarco : le prescrizioni non adempiute su #Afo2 sono responsabilità dei commissari dal 2015. Questa decisione del Tribunale… - BentivogliMarco : #ArcelorMittal: primo effetto chiusura #Afo2 apertura procedura per 3.500 in Cassa Integrazione Straordinaria (incl… -