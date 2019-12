Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Uno degli informatici più influenti della storia è senza dubbio Alan Kay. Classe 1940, quando lavorava negli anni Settanta alla Xerox Parc (Palo Alto Research Center) – una delle aziende che ha dato vita e contribuito alla crescita del “fenomeno Silicon Valley” –, fu tra i pionieri nello sviluppo delle interfacce grafiche a finestre che tutti usiamo sui nostri computer e uno dei primi a concepire i laptop. Kay è celebre per una frase in particolare, pronunciata nel 1971 durante una riunione: «Don’t worry about what anybody else is going to do. The best way to predict the future is to invent it». Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun altro. Ilperil. È quello di cui siamo convinti noi a Wired. Siamo circondati da previsioni su quello che accadrà. Ce ne sono fin troppe, soprattutto alla fine di ogni anno. E basarsi (solo) su quelle ...

