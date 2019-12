Firenze | abusi choc nel pollaio | Io | frustata | legata e stuprata

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Serena Granato A Pomeriggio 5, la 53enne toscana, Patrizia, ha rivelato i dettagli deglisubiti per un mese in un, da un ex cognato Nel pomeriggio di questo mercoledì, 11 dicembre, è stato affrontato nuovamente il casoche vede protagonista una donna toscana di nome Patrizia, la quale in una prima intervista concessa a Barbara d'Urso aveva confidato quanto subito recentemente in un, da parte di un ex cognato. Nella puntata andata in onda martedì 10 dicembre, Patrizia aveva, cioé, dichiarato di essere stata segregata, umiliata, torturata e violentata per all'incirca un mese, nelle campagne tra Rufina e Pontassieve, in provincia di. L'aguzzino ha tenuto la 53ennead una brandina per poi portarla in una roulotte, senza mai permetterle di recarsi in bagno, e alimentava la donna solo con acqua e biscotti, così come la stessa vittima ha ...

