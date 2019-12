Cane si intrufola dai vicini per fare il bagno con i bambini (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci sono cani che non amano fare il bagnetto. E altri che farebbero di tutto pur di sguazzare in acqua. Da Melbourne, in Australia, ci arriva una storia davvero incredibile. Il Cane dei vicini un giorno si è intrufolato nella casa di una famiglia perché voleva fare il bagno nella vasca dei bambini che abitavano quell’abitazione. Nicole Ackehurst si era da poco trasferita con la famiglia in questa casa di Melbourne. La loro Staffordshire Bull Terrier Aeida si era follemente innamorata di Cashew, il Cane che abitava nella casa accanto. I due giocavano sempre insieme, così come le famiglie trascorrevano del tempo insieme. Per permettere ai cani di vedersi avevano anche costruito una porta che potevano facilmente aprire quando volevano. Il Cane nero amava giocare con i bambini della porta accanto, ...

