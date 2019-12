Caccia ai responsabili

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ecco, ci risiamo, quante volte queste mura hanno visto queste scene. Seguite Federico D’Inca, ministro dei Rapporti col Parlamento, uno dei più garbati, sempre tono di voce giusto, mai una decibel di troppo. Lì nei corridoi dietro l’Aula avvicina qualche senatore azzurro: “Beh, insomma, siamo un po’ in difficoltà. Alcuni dei nostri non votano... Qualche assenza vostra ci aiuterebbe”.Ricapitoliamo, per comprendere la richiesta: si vota il Mes, la risoluzione è una vera supercazzola, in cui il famoso rinvio sembra che ci sia ma non c’è, quattro Cinque Stelle dichiarano che voteranno con la Lega, primo vero smottamento del partito di Di Maio, assente non a caso. La parola esatta da usare è crisi di nervi. Non è eccessiva. Roberta Pinotti, girandosi verso un collega: “Ma l’hai sentite le urla ...

