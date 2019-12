All I Want for Christmas is You di Mariah Carey diventa un documentario

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Is: The Story of All IforIs You”. È questo il titolo del mini-della regina del Natale. La superstar racconta ad Amazon Music la storia dietro il successo natalizio, in occasione del 25esimo anniversario. All IforIs You è attualmente in prima posizione su Amazon Music dal Giorno del Ringraziamento. Si tratta al momento della canzone più ascoltata in streaming in tutti i 50 Stati USA. Il mini-diL’11 dicembre Amazon Music ha annunciato l’uscita di un mini-intitolato: “Is: The Story of ‘All IforIs You”. Sarà incentrato sulla realizzazione del magico successo natalizio della cantante, in occasione del 25esimo anniversario del suo album Merry. Non mancheranno interviste con, il produttore ...

