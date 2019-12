A sorpresa è cominciato il rilascio di Android 10 per Motorola One Power

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tutti iOneverranno aggiornati ad10 entro il 10 gennaio 2020, prima di altri smartphonepiù nuovi e più potenti: il rollout èieri in India e non tarderà di sicuro ad iniziare anche in Italia. L'articolo Aildi10 perOneproviene da Tutto

ziarenatina : @matteorenzi Sei finito politicamente, anzi mai cominciato. Non te ne frega ne dell’Italia ne degli italiani, basta… -