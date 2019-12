A.Mittal ai sindacati: "3.500 in Cigs"

In seguito al rigetto dell'istanza di proroga allo spegnimento dell'Altoforno 2,A.ha annunciato aiche a breve invierà "l'avvio della procedura di Cassa integrazione straordinaria per 3.500 lavoratori". Fim,Fiom e Uilm "hanno rigettato la comunicazione e chiederanno di fare chiarezza sulla procedura di" che sostituirebbe l'attuale Cigo per crisi congiunturale, facendolo diventare problema di carattere strutturale". I Commissari straordinari dell'Ilva valutano il ricorso contro il rigetto di ieri.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)