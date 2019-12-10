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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 | 15 Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08:15 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E’ CHIUSO LO SVINCOLO D’IMMISSIONE DI FIANO RomaNO, PER UN CAMION RIBALTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E CODE TRA OTTAVIA E CASAL LUMBROSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA CODE A MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...
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