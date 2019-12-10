Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08:15 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E’ CHIUSO LO SVINCOLO D’IMMISSIONE DI FIANO RomaNO, PER UN CAMION RIBALTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E CODE TRA OTTAVIA E CASAL LUMBROSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA CODE A MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; A NORD DELLA CAPITALE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN ESTERNA, DOVE RESTANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IL TRAFFICO IN INTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL STESSO RACCORDO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA PISANA E AURELIA, CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA ...
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