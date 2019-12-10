Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00 (Di martedì 10 dicembre 2019) SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE PER Traffico VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA DIREZIONE Roma TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTATO IL Traffico SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA CASILINA E SVINCOLO A24 DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI È IN PROGRAMMA UN ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - gianni17371 : RT @GRAB_Roma: #cosestrane A #Roma basta un reperto archeologico per bloccare la metropolitana, mentre non basta uno dei monumenti più famo… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cassia code tra Via Barbarano Romano e Via di Grottarossa >Centro Città #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07 : 30: INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST FILE DOVUTE AL Traffico INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE GIA’ INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA PONTINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
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