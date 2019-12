romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PERINTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE PERVERSOCENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA DIREZIONETRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTATO ILSULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA CASILINA E SVINCOLO A24 DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI È IN PROGRAMMA UN ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - gianni17371 : RT @GRAB_Roma: #cosestrane A #Roma basta un reperto archeologico per bloccare la metropolitana, mentre non basta uno dei monumenti più famo… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cassia code tra Via Barbarano Romano e Via di Grottarossa >Centro Città ­ #luceverde #Lazio -