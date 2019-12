Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ha delquanto successo durante le qualificazioni dell’ITF M15 di, un torneo diprofessionistico del circuito minore. L’ucraino Artem Bahmet è statodal thailandese Krittin Koaykul per 6-0 6-0, risultato severo ma che comunque non è una novità assoluta anche nei match di un certo livello. La notizia sta nel fatto che il giocatore europeo non hato nemmeno un punto! Laè finita con un48-0 sul cemento della capitale del Qatar dove l’asiatico, numero 1367 del ranking ATP, è riuscito ad avere la meglio con grandissima disinvoltura e a conquistare una vittoria che gli permetterà di tornare col petto gonfio al suo circolo di appartenenza. C’è stato solo un “brivido” durante la contesa ovvero quando Koaykul ha sbagliato la prima di servizio e ha sporcato così le sue statistiche (ha chiuso col 96%). Artem ...

OA_Sport : Tennis, clamoroso a Doha: una partita finisce 6-0 6-0, lo sconfitto non segna punti. Scommesse all’orizzonte? - rosatoeu : Doha, perde 6-0 6-0 senza fare un punto: dubbi sulla peggiore sconfitta nella storia del tennis. Ha del clamoroso q… - infoitestero : Clamoroso Croazia, due giocatori nigeriani di Tennis Tavolo mandati nel campo profughi -