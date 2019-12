STAR TREK | SHORT TREKS - Recensione Ask Not

lostinaflashforward

(Di martedì 10 dicembre 2019) "Expect the unexpected.": The Next Generation, 1x19 - Coming of Age Il secondo ciclo di corti a temaprosegue con un terzo corto che riporta il tutto nella giusta direzione, in maniera inaspettata e piuttosto intensa, nonostante duri solo dieci minuti. "Ask Not" (titolo tratto da una celebre citazione di John Fitzgerald Kennedy: "Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.") si muove in un concitato scambio di battute, portando avanti il tema delle decisioni difficili e di come una di queste può determinare le sorti di una situazione di pericolo. Diretto da Sanji Senaka (regista di videoclip musicali) e scritto da Kalinda Vazquez (Prison Break, Nikita, Once Upon a Time), il corto mostra un giovane cadetto ritrovarsi con un prigioniero particolare in una situazione molto complicata.-Ammutinamento: Il corto si apre con un ...

