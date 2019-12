Sciopero Ilva | voglia di Stato fra gli operai

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Lofaccia lo”. È questo, in cinque parole, il messaggio - più un grido di aiuto - che si è levato da piazza Santi Apostoli a Roma, dove, rispondendo alla chiamata di Cgil Cisl e Uil, si sono ritrovati i lavoratori di tanteaziende in crisi. Migliaia di persone arrivate da ogni angolo del Paese per chiedere che il lavoro torni al centro dell’attenzione della politica e consegnare ladi unoforte, capace di farsi carico delle difficoltà in cui vivono tanti lavoratori. Dipendenti di Whirlpool, ex Alcoa, Embraco, Bosch, per elencare alcune realtà, e - il caso più citato negli interventi dei tre segretari generali - ex, con le delegazioni arrivate da Taranto, circa un migliaio su una ventina di bus, schierate subito sotto il palco. “Chiediamo che vengano rispettati i termini ...

