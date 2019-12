Napoli | le difficoltà di Lozano quando manca profondità

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’impatto difinora non è ottimo. Il messicano sta soffrendo soprattuttofinora si sta rivelando uno degli acquisti più deludenti del campionato. Se in Olanda era solito partire da una posizione più defilata, nelgioca molto dentro al campo, in un attacco leggero. Il messicano sta soffrendo in particolar modo le partite in cuila, come per esempio il match di Udine. Un esempio nella slide sopra: con la linea a 5 dell’Udinese schierata, lo si cerca con una verticalizzazione da dietro. Tuttavia, isolato e spalle alla porta perde palla. Ancelotti non sta trovando il modo per esaltare, conche oggi soffre nel gioco sullo stretto. Leggi su Calcionews24.com

