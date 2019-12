Mes | Di Maio | in risoluzione mercoledì tutte le tutele | M5S compatto

Mes - Di Maio : «Non firmo finché l’Italia non è sicura» : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non indietreggia nella battaglia all’interno del governo giallorosso sul Mes: «Gli italiani già non si meritavano un’estate al cardiopalma col governo fatto cadere da Salvini e la Lega ad agosto. Sul Mes non firmo nulla fino a che non sono certo che l’Italia è sicura al 200%. «Prima dell’Eurogruppo e dell’Eurosummit di gennaio il parlamento sarà chiamato a valutare a che ...

Mes - Meloni : “Resa incondizionata agli interessi delle banche tedesche. Di Maio alzi la testa” : "Il Mes con questa riforma diventa un meccanismo perverso, una resa incondizionata dell’Italia agli interessi della Germania, non solo perché il fondo salva-Stati, con le modifiche, diventerà sempre più un fondo salva-banche, e le banche più in difficoltà sono proprio quelle tedesche", afferma Giorgia Meloni dalla manifestazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles. Poi attacca anche il M5S: "Confidiamo che ci sia ancora qualche grillino di buona ...

Mes - di Maio rischia la crisi di governo (o del Movimento 5 Stelle) : Cinque Stelle divisi sul Mes, Di Maio al bivio: ma rischia la crisi di governo (o il collasso del Movimento). Lunedì prima giornata chiave per delineare il futuro. Il Mes ha lasciato strascichi nel Movimento 5 Stelle, con Luigi Di Maio che rischia di perdere il controllo della sua forza politica. Mes, Di Maio costretto a far fronte alle pressioni del Movimento 5 Stelle Risolta la discussione – decisamente accesa – sulla ...

Barcellona Maiorca 5-2 : tripletta di Messi nella goleada blaugrana : Il Barcellona si presenta in grande forma per la sfida di Champions League contro l’Inter: 5-2 contro il Maiorca e tripletta di Messi Il Barcellona non prende sottogamba l’impegno contro il Maiorca, in vista della sfida in Champions League contro l’Inter. I blaugrana vincono per 5-2 contro i maiorchini, con un Messi da favola. Il Pallone d’Oro 2019 mette a segno una tripletta nella goleada blaugrana: in mezzo anche il ...

Fratelli di Crozza - Di Maio come la marionetta di Totò alle prese con il Mes : “Salvini gode e io passo per fess…” : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza –in onda venerdì 6 dicembre in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa Luigi Di Maio, richiamando Totò, si chiede cos’è il Mes, il Meccanismo europeo di rtabilità: “Mes, cos’è sto Mes? Sembra studiato per far fuori me. Mes come son Mess. Salvini gode e io passo per fess” L'articolo Fratelli di Crozza, Di Maio come la marionetta di Totò alle ...

Sul Mes Di Maio e Salvini rivelano l’aspirazione a diventare debitori : In questi giorni, il dibattito pubblico è stato monopolizzato dalla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Con un’attenzione davvero inusuale per un dossier così tecnico, ne vengono valutati i vantaggi e gli svantaggi. Coloro che considerano che i primi siano di gran lunga inferiori ai s

Mes - Augusto Minzolini spietato a Tagadà : "Conte e Di Maio? Due ignoranti che hanno creato un danno" : La vicenda del nuovo trattato Mes, che ha contribuito ad alzare i toni tra opposizioni e governo, rimane il tema politico più dibattuto. A Tagadà, su La7, Augusto Minzolini, firma de Il Giornale, solleva una questione decisiva per valutare l'azione del governo Conte rispetto al Meccanismo Europeo di

Mes - Conte tira il fiato ma Di Maio pensa già alla conta decisiva alle Camera : governo sul precipizio : Il Mes crea ancora grattacapi al Conte bis. Il rinvio ottenuto per il voto sul trattato non placa gli animi all'interno della maggioranza. La tensione tra Conte e Di Maio non accenna a scemare. Lo scrive il Messaggero in edicola giovedì 5 dicembre. Il commissario Ue Gentiloni ha infatti invitato tut

CAOS Mes/ Di Maio ha una "strategia Tav" per far fuori Salvini : Ecco la strategia di Di Maio per sfruttare il Mes a proprio vantaggio fregandosene dell'Italia. Grazie anche all'errore di Salvini

Il Mes è da riscrivere. Il Movimento chiede agli alleati di correggere il testo per evitare in futuro di finire sotto ricatto. Intanto è disgelo tra Conte e Di Maio : Tutto dipende da cosa deciderà l’Eurogruppo. Il destino del Mes (Meccanismo europeo di stabilità o fondo Salva-Stati) e quello del governo sono nelle mani dei ministri finanziari dell’area euro. E in quelle del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Quello che stabilirà l’Eurogruppo – e che verrà sottoposto al Consiglio europeo del 12 e del 13 dicembre – determinerà anche le decisioni del Parlamento chiamato entro l’11 dicembre a ...

Mes - Di Maio : “Bisogna rinviarlo - se non siamo certi che l’Italia è al sicuro non firmo” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, torna a parlare del Mes e tiene la barra dritta sulla posizione del M5s, chiedendo un rinvio: "Così com’è non va bene, perché espone l’Italia e gli italiani a dei rischi troppo alti". Per questo motivo Di Maio spiega che "finché non avremo la certezza al 200% che l’Italia sarà al sicuro, non apporrò nessuna firma”.Continua a leggere