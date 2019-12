Live Napoli-Genk 4-0 Mertens | che cucchiaio su rigore

Leggi la notizia su ilmattino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un punto e saranno ottavi di finale: questo l'obiettivo minimo per questa sera deldi Carletto Ancelotti, che è tuttavia ancora in corsa anche per vincere il girone nel caso in cui...

gilnar76 : MERAVIGLIOSO MILIK. TRIPLETTA INCREDIBILE!!! NAPOLI - GENK 3-0 LIVE?? - Diego31883 : RT @Eurosport_IT: POKER NAPOLI! ?? Quarto gol degli azzurri al 74': Mertens con il cucchiaio realizza il calcio di rigore ?? ? https://t.co… - Giuly200000 : RT @Eurosport_IT: POKER NAPOLI! ?? Quarto gol degli azzurri al 74': Mertens con il cucchiaio realizza il calcio di rigore ?? ? https://t.co… -