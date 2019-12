Inferno sull’autostrada A4 | esplode tir | carbonizzato l’autista

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Incidente stradale mortale sull’autostrada A4, tra i caselli di Padova est e ovest. Un uomo è mortonella sua autocisterna carica di gasolio che si è incendiata dopo avere travolto un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori. È rimasto ferito il conducente dell’autocarro travolto, mentre i sette operai autostradali sono usciti illesi. Nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito lievemente ad un braccio anche un vigile del fuoco, scivolato per terra a causa del manto stradale reso scivoloso dal gasolio. L’autostrada è rimasta chiusa per alcune ore. LEGGI ANCHE: Vuole buttarsi già dal cavalcavia, giovane salvato da un camionista. L’incidente, come riportato dall’Ansa, è accaduto alle prime luci di oggi, martedì 10 dicembre. I vigili del fuoco arrivati da Padova, Vicenza e Venezia con 8 ...