Crisi climatica | un’assicurazione proteggerà gli agricoltori

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempeste, uragani, cicloni e alluvioni stanno diventando sempre più violenti a causa dei cambiamenti climatici, con un impatto sproporzionato suglinei paesi in via di sviluppo. Proteggere i contadini dallaè una priorità del sistema di certificazione del commercio equo Fairtrade. Fairtrade International e la Munich Climate Insurance Initiative (MCII), infatti, hanno portato la voce dei piccoli produttori alla Conferenza sul cambiamento climatico di Madrid (COP 25). Durante un evento collaterale congiunto venerdì 6 dicembre, nel padiglione tedesco, le due organizzazioni hanno annunciato che stanno lavorando insieme per offriresul rischio climatico ai piccoliFairtrade. Il cambiamento climatico non è “equo”. Le comunità più povere, che hanno poco impatto sull’ambiente, hanno contribuito meno di altre ai cambiamenti ...

elisatoffoli : L'Europa sta per proporre un #GreenDeal che potrebbe essere LA rivoluzione di cui abbiamo bisogno per fronteggiare… - vaticannews_it : #8Dicembre Appello @UNICEF @UNICEF_Italia “La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini” - LegaSalvini : L'ultima sparata di Greta... «La crisi climatica non riguarda solo l’ambiente naturale. È una crisi di diritti uman… -