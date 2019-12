Where The Water Tastes Like Wine - recensione

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)thefu mostrato per la prima volta durante i Game Awards del 2015. Nato dalla mente del lead programmer dell'apprezzato Gone Home, è affascinante che questo titolo sia stato portato su home console a poche settimane di distanza dal blasonatissimo Death Stranding, con il quale condivide il concetto del viaggio in territorio americano e la necessità di unire le persone attraverso le azioni del protagonista. Ovviamente i titoli non potrebbero essere più diversi per budget e ambizione, ma in entrambi i casi ci si trova davanti un'idea nient'affatto banale e un comparto artistico, estetico e musicale, estremamente ispirato. Spinto in tentazione da un losco figuro nel giocare un'ultima, sfortunata mano di carte, il nostro alter ego si troverà suo malgrado al servizio di un'entità misteriosa, i cui fini ultimi rimangono nebulosi per buona parte dell'esperienza di ...

Eurogamer_it : Ogni storia è una storia infinita nella nostra recensione di Where The Water Tastes Like Wine. - norenogs : RT @mrs_plastic_bag: niente batterà mai la scena nella 3° stagione dove the dragon spedisce le labbra di chilton ad hannibal in prigione e… - mrs_plastic_bag : niente batterà mai la scena nella 3° stagione dove the dragon spedisce le labbra di chilton ad hannibal in prigione… -