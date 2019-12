Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale 36 scosse di terremoto dalle 20:35 di ieri sera hanno seminato la paura nel Mugello in Toscana la più forte di magnitudo 4,5 è stata registrata alle ore 4:37 d’estate avvertita fino a Pistoia per le altre l’intensità è stata minore ma comunque fino a 3,2 Sono in corso verifiche su eventuali danni sono state chiuse le scuole in alcuni comuni della zona mentre ripreso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per l’alta velocità ancora verifiche invece per le tratte regionali Secondo i dati diffusi dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia due gli epicentri 1 scarperia San Piero in provincia di Firenze dal quale ha preso origine cosa più violenta l’altra Barberino del Mugello che almeno una persona è morta diverse sono rimaste ferite alcuni turisti risultano dispersi ...

