Milano | incidente tra filobus e camion in viale Bezzi | indagati i conducenti dei due

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il rosso “bruciato” ad alta velocità e l’impatto con ilcompattatore dell’Amsa alle 8.09 di sabato, con una passeggera sbalzata fuori dale morta domenica mattina al Policlinico di. Perché l’autista dell’Atm – indagato insieme al conducente del mezzo di raccolta dei rifiuti per omicidio stradale aggravato – non ha rispettato l’indicazione semaforica e ha attraversato l’incrocio traErgistoe via Marostica? È attorno a questo interrogativo che ruotano gli accertamenti della procura. E in questa prima fase dell’indagine gli investigatori hanno acceso un focus sul cellulare del tranviere per comprendere se fosse distratto dallo smartphone. Un’ipotesi, nulla di più per il momento. L’uomo è indagato – a sua garanzia per gli accertamenti irripetibili – insieme al ...

matteosalvinimi : Una preghiera e un pensiero ai famigliari della povera signora, non si può e non si deve morire così. - fattoquotidiano : Milano, morta donna coinvolta nell’incidente tra filobus e un camion dei rifiuti dell’Amsa. Atm: “Il nostro mezzo è… - HuffPostItalia : La tragedia della babysitter Shirley Ortega, morta nell'incidente del filobus a Milano -