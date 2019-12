Mia sorella è stata uccisa da suo marito | so cosa si prova

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Questa storia delle ragazzine Loiola ”è paradossale. Non dite mai più che l’Inps è una sanguisuga, non avremmo mai dato esecuzione all’atto” ed e quell’atto emesso dall’Inps “era un atto dovuto, necessario per evitare la prescrizione”. A chiarirlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervistato dal Corriere della Sera riguardo la richiesta di risarcimento avanzata dall’Inps alle orfane di femminicidio, un caso su cui è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Tridico spiega che “se non fosse stato emesso prima della prescrizione il responsabile sarebbe stato chiamato a rispondere di danni erariali.Ma noi di questo caso ce ne stavamo occupando da tempo”. “Era all’attenzione di più uffici della direzione generale con ...

Rota5Rota : RT @ToniSonia: Tridico: Mia sorella è stata uccisa dal marito, l'Inps non avrebbe mai voluto i soldi dalle figlie di una vittima La lettera… - simone196411 : RT @Tiziana_DR: “Fummo traditi per 5.000 lire a persona da un ragazzo fascista che tra l'altro corteggiava mia sorella. 8 persone 40.000 li… - the100lov3r : Quindi io e mia sorella ci siamo viste i primi 2 episodi e non ricordavo quanto fosse bello ?? E niente poi compare… -