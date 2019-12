Meteo | in settimana attesi freddo polare | maltempo e neve

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le previsioni del tempo per la secondadi dicembre riportano l’intensificarsi del, con fronti artici pronti ad arrivare sul Paese. Atteso quindi un altro brusco calo delle temperature, oltre chee tanta. Arriva ildal Nord Secondo gli esperti, dicembre proseguirà nella sua stagionale discesa delle temperature, seppur con un comportamento definito “assai dinamico“. Le previsioni de Il.it riportano infatti che lainizierà con un frontein arrivo dal Nord (3Blo definisce un vero e proprio “affondo artico“), con un rapido peggioramento già da lunedì 09 nelle zone del Nordest. Restando al Nord, sull’arco alpino e specialmente in Val d’Aosta è attesa. Nelle zone del centro invece lainizierà all’insegna della pioggia e da segnalare c’è anche un forte vento di Maestrale sul versante tirrenico. ...

