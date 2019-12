“Medici in fuga dall’Italia? Per farli restare servono stipendi più alti | accesso a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Bisogna “garantire l’alle scuole di specializzazione entro pochi anni dal conseguimento della laurea, aumentando il numero delle borse di studio e ripensando l’attuale sistema che ha drammaticamente ridotto le possibilità di scegliere indirizzi specifici all’interno delle scuole di specialità e rende spesso molto difficile agli aspiranti medici seguire la propria vocazione”. E l’unica “‘cura’ per guarire i malanni del Ssn” è “puntare su ricerca e innovazione”. Tutti punti che costituiscono la ricetta per sollevare il nostro Sistema sanitario nazionale: proposte di soluzioni concrete per ‘guarire’ la sanità italiana che sono state inviate al governo tramite un articolo pubblicato su The Lancet Public Health, sottoscritte da un gruppo di medici, ricercatori e docenti dell’Istituto scientifico biomedico Euro ...

