“Me lo stanno negando” Massimo Bossetti | sta succedendo in carcere La sua richiesta non

(Di lunedì 9 dicembre 2019)non ci sta e dalchiede aiuto in un modo tutto nuovo, con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano Libero: “Le chiedo gentilmente di non tralasciar nulla di quanto continuo a dover subire dalla giustizia italiana. Com’è possibile che venga trasmessa alla mia difesa l’autorizzazione da parte della Corte, successiva all’istanza depositata dall’avvocato Salvagni qualche giorno fa, di poter accedere ai reperti, ad indagare sui reperti di Dna ancora disponibili, e ad esaminarli con i miei consulenti; conservandoli per i futuri esami. E dopo 48 ore la procura di Bergamo mi nega di fare ulteriori accertamenti e le dovute indagini sui reperti consentiti, non solo nel fare una ‘ricognizione’ senza poterci mettere mano”. Lo scrive in una lettera a Vittorio Feltri,, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Continua a ...

