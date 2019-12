Mattino | se Ancelotti si dimettesse | De Laurentiis accetterebbe

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Carlovuole ancora provare a tirare fuori il Napoli dalla crisi in cui è piombato. Ci proverà domani, contro il Genk. Intanto, però, il club si porta avanti con il lavoro, contattando alcuni possibili successori sulla panchina del Napoli. Allegri e Spalletti prima di tutto. Scrive il: “Servirebbe un traghettatore, un Caronte. Ma chi? Reja, Prandelli? Desi interroga. Sesi, luile dimissioni. E questo è un passo non di poco conto per spiegare la delusione e l’ira del presidente del Napoli. Sono ore di fibrillazione per lui e domani sera tutto può davvero succedere. Davvero tutto”. Qualora il Napoli non passasse agli ottavi, domani sera, ci sarebbe però l’esonero oppure le dimissioni. Una cosa è certa, scrive il quotidiano. O cambia qualcosa oppure l’esperienza napoletana disarà ...

