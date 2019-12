LIVE – Gattuso a un passo dal Napoli | Ancelotti verso le dimissioni La DIRETTA

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SEGUI LAIN TEMPO REALE, CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Ore 15:44 – Carloè intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Sky: :”Vivo normalmente le voci su, con le problematiche e le difficoltà. Cerco di essere il più freddo possibile, per valutare bene e fare le scelte migliori. Poi tutto il resto non posso controllarlo, mi devo concentrare su quello che posso controllare. Il resto sono chiacchiere”. Ore 15:40 – ”Nella testa dic’è la voglia di battere il Genk. Vuole arrivare primo. Questo allenatore è proiettato al presente ed al futuro”. Così Carlo Alvino insu Radio Kiss Kiss Ore 15:28 – Sono ore molto calde in casa: ADL avrebbe chiesto a Gennaroesplicitamente l’utilizzo del modulo 4-3-3, il preferito dai calciatori partenopei, per cercare di ripartire al ...

interista494 : RT @BombeDiVlad: ? COFFEE BREAK ? - ?? Segui la nostra #LIVE su #YouTube per la nuova puntata di #CoffeBreak ??? L'#Inter ha puntato #Allan p… - BombeDiVlad : ? COFFEE BREAK ? - ?? Segui la nostra #LIVE su #YouTube per la nuova puntata di #CoffeBreak ??? L'#Inter ha puntato… - live_serie : ??Ultim'ora #Napoli Gennaro #Gattuso vicino alla panchina del #Napoli L'ex allenatore del #Milan potrebbe arrivare… -