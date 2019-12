Johann Zarco resta in MotoGP Il francese firma con Ducati Avintia

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019)alla. Ilhato con il team italiano per un anno. Obiettivo il team ufficiale nel 2021. ROMA –alla. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la trattativa ha avuto il suo buon esito al termine dell’ultimo incontro tra Gigi Dall’Igna e il pilota transalpino. I dubbi da parte delerano diversi ma il team italiano ha garantito il massimo impegno per affidargli una moto competitiva per cercare di chiudere quasi sempre nella top ten. L’ufficialità è attesa nelle prossime settimane con il contratto che dovrebbe essere annuale con il transalpino che nel 2021 spera di poter ‘sbarcare’ nellaufficiale oppure nell’altro team ‘satellite’ con Miller e Bagnaia che hanno dimostrato di poter competere per il podio.inufficiale nel ...

