Golden Globe 2020 | tutti i film in nomination

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ifanno da apripista a quelli che saranno i titoli a finire con tutte le probabilità sul prestigioso palco degli Oscar: per il momento ecco quali sono iinAlledeiil primo titolo a conquistarsi il podio è Storia di un matrimonio: ilcon Scarlett Johansson, nelle sale solo per pochi giorni, è approdato su Netflix. Subito dopo, a contendersi il secondo posto sul podio delletroviamo: The Irishman, C’era una volta… a Hollywood e Joker,e tre a pari merito con 5ricevute. Per sapere quali e quanti di questi titoli si aggiudicheranno ibisognerà attendere il 5 gennaio, giorno in cui è fissata la cerimonia di premiazioni. Ivengono spesso considerati “l’anticamera” degli Oscar, ed è probabile che alcuni dei titoli in lizza per la ...

GiulioBase : Golden Globe 2020, in corsa anche Base e Bellocchio - RollingStoneita : Tra le candidature ai premi della stampa straniera a Hollywood tanti titoli inattesi come #Unbelievable e… - TaxiDriversRoma : IL TRADITORE di #MarcoBellocchio non entra nella cinquina dei miglior film stranieri. #MarriageStory di… -