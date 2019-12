Cina | verso l’autarchia informatica | “Entro tre anni sostituiti tutti i pc e software

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laha ordinato agli uffici governativi e alle istituzioni pubbliche di sostituire computer estranieri con tecnologie nazionali entro tre. Lo riporta il Financial Times, che dà notizia di una direttiva dell’Ufficio centrale del Partito comunista cinese. Si tratterebbe di un duro colpo per Hp, Dell e Microsoft. Secondo il giornale finanziario londinese, le compagnie americane hi-tech guadagnano almeno 150 miliardi di dollari l’anno in. La misura è la prima direttiva nota al pubblico che contiene obiettivi specifici per gli acquirenti cinesi di passare ai fornitori domestici di tecnologia. La politica è una risposta alle mosse dell’amministrazione Trump per frenare l’uso della tecnologia cinese. Washington ha infatti vietato alle imprese statunitensi di fare affari con Huawei e ha proposto di istituire un controllo preventivo sulle vendite di ...

