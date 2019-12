ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Federico Giuliani Dai poliziotti sotto copertura aglipatrimonialisti: ecco le nuove armi dello Stato per contrastare mafia e corruzione Poliziotti sotto copertura epatrimonialisti per scovare irregolarità di bilancio e contrastare mafia e corruzione: sono queste due delle novità più rilevanti contenute nella rivoluzione che sta toccando il sistema investigativo della Polizia di Stato. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, sono già operativi i primi trenta poliziotti sotto copertura che, dopo aver superato i corsi ufficiali, sono pronti a entrare in azione nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Il prefetto Franco Gabrielli, propugnatore del nuovo assetto d’azione, ha spiegato come i citatirappresentino “una proiezione più mirata al contrasto della criminalità organizzata nella sua natura attuale: multiforme, ancora militarizzata ma sotto mentite ...

sole24ore : Arrivano gli agenti «spioni» nella Pa contro mafia e corruzione - LadyMouse79 : @anna_flag @Ire_Lica @quinonsischerza @DiReddito @LookInThyHeart_ Non arrivano... sono un po' delusa... e comunque… - suhops_ : se domani arrivano gli obsession mi ammzzo perchè vuol dire che questa settimana faccio solo pacchi -