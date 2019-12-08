Traffico Roma del 08-12-2019 ore 12:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, IN CITTÀ. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE LUNGO VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE SOMALIA, RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO. IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA TARSAI, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE. NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7:00 DI DOMANI MATTINA, LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO ...
romadailynews
F_Vacondio : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… - SamueleWitwicky : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… - Emininnik : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SIA SULLE AUTOSTRADE, SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE VIE CITTADINE. CI SONO COMUNQUE DELLE ECCEZIONI: IN VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO, ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE FUORI Roma, PER LA PRESENZA DI CICLISTI. POSSIBILI DEI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN DIREZIONE DEL GRA. PROBABILI DIFFICOLTÀ’ ANCHE IN ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 10 : 30: CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE. NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09 : 30: Traffico SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 08 : 30: NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SI REGISTRA SOLO UN INCIDENTE IN VIALE CARMELO BENE, IN ZONA BUFALOTTA. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. OGGI DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE LE CELEBRAZIONI ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 07 : 30: Traffico SCARSO, IN QUESTO MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ. IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E PIAZZA VENEZIA. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS, NEL POMERIGGIO INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,, ED INFINE IN PIAZZA DI SPAGNA. PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19 : 30: RIAPERTA AL TRANSITO VIA DEI SABELLI PRIMA CHIUSA PER INCIDENTE TRA TRA VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI RETI VERSO Roma CENTRO ANCORA RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma