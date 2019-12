Sky | Il Napoli torna prepotentemente in corsa per Ibrahimovic

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019)è l’oggetto del desiderio in questo momento. L’attaccante svedese non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma in questo momento è corteggiato da Milan, Bologna e, anche se, come ha detto il suo agente Mino Raiola, non mancano i club stranieri. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione e rivelato alcune novità Il Milan offre 3 milioni fino alla fine della stagione più 6 per la prossima, lui chiede di più. E soprattutto vuole 18 mesi garantiti di contratto invece il club rossonero punterebbe a legare il secondo anno a un obiettivo di squadra da raggiungere, probabilmente il quarto posto in campionato per andare in Champions. Pista complicata ma tutta aperta. Come quella che porta apoiché il club di De Laurentiis ha recentemente intensificato i contatti e quindi resta pienamente in. Pienamente. E il Bologna? Continua ...

