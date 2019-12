Sassuolo-Cagliari | le dichiarazioni di De Zerbi e Maran a fine gara

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Al Mapei Stadium si chiude in parità la sfida. In doppio vantaggio i neroverdi, la rimonta 2-2 per i sardi porta la firma di Joao Pedro e Ragatzu. Di seguito le interviste postai tecnici De, ledi DeNon ci crede ancora mister Roberto De, un pareggio che alsta stretto: “Si cerca sempre di cercare una giustificazione che oggi non c’è. Abbiamo preso il primo tiro in porta al 90′ da Ragatzu perché il gol di Joao Pedro non è un tiro in porta, hanno difeso benissimo, hanno lottato con una cattiveria agonistica che magari l’avessimo avuta sempre. Abbiamo creato tanto, sbagliando un calcio di rigore creando partendo da dietro. Non so come giustificare il pari: il calcio è questo, è bello anche per questo.? Squadra forte e organizzata, si merita di stare là. Se ...

