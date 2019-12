Raiola | «Futuro di Ibra? Chissà | non escludo nulla»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019), le parole dell’agente di Zlatanhimovic suldello svedese e su un possibile ritorno in Serie A Ildi Zlatanhimovic è ancora in bilico. Lo svedese potrebbe tornare in Serie A, Bologna e Milan su tutte lo vogliono. Il suo agente, Mino, ha fatto il punto della situazione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. «Come finirà? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l’appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti paesi accenderebbero la tv ogni week-end. Quale squadra sceglierà?, noi siamo uomini liberi. Il ritiro? Non, ma è molto difficile,sta ancora benissimo». Leggi su Calcionews24.com

ricatti88 : RT @Libero_official: Il futuro di #Ibrahimovic? Le parole sibilline del procuratore, Mino Raiola: 'Siamo uomini liberi' - HCE__ : Futuro Ibra? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà, di certo se tornasse la Serie A aumenterebbe appeal. Mil… - zazoomnews : Zlatan Ibrahimovic il messaggio trasversale di Mino Raiola: Il suo futuro? Siamo uomini liberi - #Zlatan… -