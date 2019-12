ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Monicail presidente siriano Bashar ale la mancata messa in onda del colloquio da parte della Rai diventa un caso. Sabato sera, infatti, il governo siriano ha lanciato un ultimatum: se viale Mazzini non dovesserla entro lunedì, i media del Paese la trasmetteranno senza la contemporaneità prevista dagli accordi. Il problema – a quanto pare – è tutto interno alla Rai, con l’amministratore delegato Fabrizioche precisa: “L’al presidente siriano Bashar al, realizzata dall’ad di Rai Com, Monica, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda”. A quanto si apprende,sarebbe stato informato che la, già inviata di punta del Tg1, ex direttore di Rainew24 ed ex presidente Rai, aveva la ...

GiusCandela : RT @fattoquotidiano: Rai, Maggioni intervista Assad: l’azienda non la programma. Salini: “Non commissionata”. La Siria: “La mandiamo in ond… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Rai, Maggioni intervista Assad: l’azienda non la programma. Salini: “Non commissionata”. La Siria: “La mandiamo in ond… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Rai, Maggioni intervista Assad: l’azienda non la programma. Salini: “Non commissionata”. La Siria: “La mandiamo in ond… -