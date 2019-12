Palermo | uomo maltratta il suo cane sul tram Interviene una donna ma lui non lo gradisce

bigodino

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto a, precisamente su undella linea 2. Una, che si trovava sul mezzo, ha notato uncheva il suo. Lo sbatteva a terra in modo ripetuto, una scena che ha l’occhio umano fa male. Guidatata dal suo istinto, laè subito intervenuta, chiedendo cortesemente all’di lasciar stare l’animale. La sua richiesta però, ha infastidito l’, che ha continuato are il povero cagnolino e poi arrivato alla fermata, ha dato un calcio alla, scaraventandola sui binari, per poi fuggire via. I presenti hanno subito allertato le forze dell’ordine, ma purtroppo gli agenti non sono riusciti a rintracciare quell’. Laè stata portata al pronto soccorso, per essere visitata e valutata. Ha ...

Bart1705 : RT @LeolucaOrlando1: Con la scomparsa di #PietroTerracina Palermo perde un uomo che ci ha fatto l'onore di essere nostro concittadino. Stra… - GiornaleLORA : Palermo: 'Con la scomparsa di Pietro Terracina, Palermo perde un uomo che ci ha fatto l'onore di accettare la nostr… - caretta_caretta : RT @LeolucaOrlando1: Con la scomparsa di #PietroTerracina Palermo perde un uomo che ci ha fatto l'onore di essere nostro concittadino. Stra… -