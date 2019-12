Nuoto | Alessandro Miressi e un argento che vale | il 2020 per consacrarsi anche a livello

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Migliorare di un secondo in un 100 stile libero è difficile da quantificare, perchè è cosa rara.è riuscito in questa impresa negli Europei di vasca corta 2019 e dal quel 46″88 è partito, sbriciolando bracciata dopo bracciata i propri limiti e realizzando il nuovo primato italiano di 45″90, primo uomo in Italia a realizzare un’impresa del genere nella gara regina in vasca corta. Questa prestazione è valsa l’continentale alle spalle del russo Vladimir Morozov (45″53), indubbiamente più adatto dell’azzurro alla piscina da 25 metri, che va ad esaltare le virate e le subacquee. Sì, perchénella parte nuotata è stato impressionante e gli ultimi 50 metri nuotati in 23″81, aprendo letteralmente le acque, valgono il prezzo del biglietto. Veniva da un’annata complicata il piemontese: tanti problemi fisici, in ...

