No | imparare divertendosi non è imparare

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Francesco Alberoni Studio e gioco siano separati: altrimenti si apprende solo in maniera discontinua Fin dalla primissima infanzia ciò che oggi viene promosso come educativo, formativo è qualcosa di divertente: videogiochi o strumenti che in realtà hanno lo scopo di distrarre. Si è ormai diffusa l'idea che non ci debba essere differenza fra studio e divertimento. Vero, dicono, che noi impariamo solo ciò che ci appassiona, ma questo non può significare che noi impariamo solo quando ci vogliamo divertire. Di fronte a studenti distratti oggi i pedagogisti pensano che basti attirare la loro attenzione. Nelle nostre scuole medie degli studenti disattenti e svogliati alzano la testa, guardano l'insegnante solo quando lui dice qualcosa di nuovo, spiritoso e brillante, come se fosse un attore, un cantante o un comico. Io ritengo invece che gioco e studio vadano distinti. Ci sono ...

silviapighetti : Tablotto è un gioco didattico che ha la forma di un tablet, ma non possiede batterie. Con le sue schede i bambini d… - MatteoSchiavo18 : @lbianchetti @fgavazzoni Ah, ma certamente, il punto è che la gente mediamente è pigra, lasciando l'entertainment i… - PassarellaRock : @ClementoniToys -