Milan | Massara | «Ibrahimovic? Sta riflettendo C’è fiducia in Piatek»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Frederic, direttore sportivo del, rivela gli ultimi aggiornamenti sui contatti conFredericha parlato delle situazioni legate ad alcune pedine importanti dele del flirt con. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio a Bologna. «E’ una partita importante, può essere la svolta, abbiamo bisogno di vittorie. E’ un campo complicato ma siamo pronti.? Non ci sono aggiornamenti, non c’è una vera trattativa in corso. Lui sta, noi stiamo valutando. Bonaventura in scadenza? E’ quasi di famiglia al, siamo felici della continuità ritrovata, sta tornando ai suoi livelli. Per il resto avremo tempo per parlarne.sul mercato a gennaio? No, abbiamoin lui così come Pioli. Gli manca tanto il gol ma siamo convinti che possa dare tanto. Ibra ...

