notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nelle prime ore di domenica 8 dicembre unè divampato in unadi, in India. Alcuni dei lavoratori che dormivano all’interno della struttura di sei piani (almeno una quarantina secondo le prime informazioni). Nonancora chiare le cause scatenanti il rogo che in pochissimi minuti ha abbracciato l’intero mercato. Infatti, all’interno dellavi erano materiali che hanno alimentato le fiamme e hanno ingigantito le conseguenze della catastrofe.inUn violentissimoha avvolto unadinelle prime ore di domenica mattina. Secondo le primissime informazioni, il rogo sarebbe scoppiato improvvisamente cogliendo impreparati i lavoratori che dormivano all’interno della struttura di sei piani. Almeno una quarantina di persone, inoltre, ha perso la ...

MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… - notizieit : #Incendio in una fabbrica di borse a Nuova Delhi: ci sono diversi morti - SkyTG24 : New Delhi, incendio in una fabbrica in centro: oltre 30 morti -