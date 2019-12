Il futuro di Guardiola è un rebus Il Bayern Monaco spera

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ildiè un. IlLa sconfitta nel derby contro il Manchester United nell’ultima giornata di Premier League ha forse definitivamente levato di mezzo il Manchester City dalla lotta per il titolo. I citizens, infatti, attualmente si trovano al terzo posto della graduatoria addirittura a quattordici punti di distacco dalla capolista Liverpool, oltre alle sei lunghezze patite anche dalla sorpresa Leicester. Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale e il conseguente primato nel girone in Champions League nel gruppo dell’Atalanta, il City deve tener conto anche deldel proprio allenatore Pep, il quale sembra sempre più distante dal sedersi sulla panchina dell’Etihad Stadium nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: Lazio, puoi ambire allo scudetto? Prossime settimane decisive Ildi: ...

genovesergio76 : Eurosport : Guardiola, indizio sul suo futuro? Nomina il Bayern Monaco al posto del City in conferenza - - infoitsport : Calciomercato Milan, Arnault che SOGNO: Messi e Guardiola per il futuro - Angelredblack1 : @PianetaMilan I sogni son desideri. Che Arnault possa prendere il Milan ci credo. In futuro, se Guardiola non reste… -