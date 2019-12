Due forti scosse di terremoto a Barete Torna la paura nell’aquilano Gente in strada ma

lanotiziagiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Duedi– la prima di magnitudo 3.7 e la seconda di 3.4 – hanno fattore laall’Aquila, dove la terra ha tremato ieri sera alle 22,55 e di nuovo alle 23.16. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a due chilometri da, a 17 chilometri dal capoluogo abruzzese, a una profondità di 14 chilometri. Non sono stati segnalati né danni né feriti. Le duesono state distintamente avvertite dalla popolazione. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco dell’Aquila ha effettuato una serie di sopralluoghi. Numerose sono state le telefonate giunte al 115. L'articolo Duedilanell’aquilano.inma nessun danno LA NOTIZIA.

