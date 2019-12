Aggressione del tassista a Roma | il cliente era ex collega in pensione

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Emergono ulteriori dettagli in merito alla brutaledi unavvenuta all’aeroporto di Fiumicino, in provincia di, lo scorso 27 novembre. Il60enne colpito al volto dal pugno del conducente era stato infatti anch’egli undella Capitale, ma da qualche anno si era ritirato dalla professione per trasferirsi con la moglie in Perù. È quanto riportato da un amico di Fabio D.M., attualmente ancora ricoverato in ospedale per le percosse subite quel giorno in aeroporto.era exStando a quanto appreso, sembra che ilaggredito avesse venduto la licenza daquattro anni fa, al fine di trasferirsi in Perù con la moglie sudamericana. Recentemente però, l’uomo aveva deciso di tornare aper poter star più vicino alla figlia. Fabio D.M. era infatti appena tornato nella Capitale da Madrid, ...

