Sci alpino | startlist e pettorali di partenza Discesa femminile 2 Lake Louise 2019

(Di sabato 7 dicembre 2019) Prosegue il fittissimo programma della tappa di(Canada) della Coppa del Mondo di sci-2020 al. Dopo la primadisputata ieri, infatti, oggi si replicherà alle ore 20.30 italiane con la seconda prova veloce consecutiva, che andrà a precedere il supergigante di domani alle ore 19.00 italiane. Sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, le atlete si daranno la rivincita dopo quanto visto ieri, con le nostre portacolori, capeggiate dalla solita Sofia Goggia, pronte a vendere cara la pelle nei confronti delle solite austriache o la slovena Ilka Stuhec solo per citarne alcune. IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del ...

